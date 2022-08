Porsche pensa a convertire suo V8 a idrogeno, test motori parlano di almeno 590 CV

Mentre Lamborghini manifesta interesse per l’eFuel, ovvero il carburante sintetico che dovrebbe avviare un’era di “mobilità tradizionale” più pulita, Porsche osserva l’intero orizzonte e guarda anche alla conversione dei suoi motori V8 alla combustione a idrogeno.

A parlarne è stato lo stesso Vincenzo Bevilacqua, esperto di simulazione del motore presso Porsche Engineering: “Abbiamo sviluppato un motore a combustione a idrogeno che mira a eguagliare la potenza e la coppia degli attuali motori a benzina ad alte prestazioni come studio concettuale. Allo stesso tempo, avevamo anche l'obiettivo di ottenere un basso consumo di carburante e mantenere le emissioni allo stesso livello dell'aria”.

Lo studio resta virtuale e non fisico, quindi non aspettiamoci test su pista così rapidamente; ciononostante, il team ha effettivamente lavorato a partire dal modello del suo V8 da 4,4 litri per modificarlo cosicché possa funzionare a idrogeno, e già sono emerse le sfide più notevoli. In primis, adattare i turbocompressori non è stato affatto semplice: “Da un lato devono fornire circa il doppio della massa d'aria rispetto ai motori a benzina, dall’altro le temperature più basse dei gas di scarico provocano una mancanza di energia per la loro propulsione sul lato di scarico”, ha spiegato Bevilacqua.

L’utilizzo di compressori elettrici risolve il problema e il risultato finale è un motore capace di erogare 590 CV, contro ad esempio i 541 CV del V8 da 4,0 litri della Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Per capire come si sarebbero tradotte quelle prestazioni in un veicolo, il team si è affidato alla simulazione di un veicolo virtuale sul Nürburgring, riuscendo a completare il Nordschleife in otto minuti e venti secondi, non altro che il medesimo tempo di una Chevrolet Camaro SS del 2008 e senza emissioni di CO2.

Secondo Porsche, dunque, il costo di produzione sarebbe pari a quello dei motori a benzina, ma è altamente improbabile che il prototipo realizzato arrivi a tale fase. Insomma, resterà una semplice simulazione per un po’ di tempo, utile ad arricchire il know-how dell’azienda.

