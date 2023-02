Porsche Panamera in vendita a soli 16.000 euro: l'errore colossale

Un concessionario ha messo in vendita una Porsche Panamera ad un prezzo clamoroso, solo 16mila euro. Ovviamente si è trattato di un errore che però ha provocato il caos fra gli acquirenti, pronti a fare il super affare.

Protagonista del guaio che ha fatto passare delle ore di fibrillazione a diversi automobilisti è stato un concessionario Porsche AG cinese, precisamente a Yinchuan. Solitamente la Porsche Panamera è in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 100mila euro, di conseguenza la cifra di 16mila è apparsa decisamente incredibile.

Facile intuire l'errore di prezzo, ma evidentemente diversi acquirenti hanno pensato ad una svendita e alla fine si sono fiondati a capofitto sulla vettura, prenotandola. Il concessionario si è accorto solo dopo dell'incredibile errore, e una volta scoperto l'arcano si è affrettato a rimuovere l'annuncio, o meglio, a modificarlo con il prezzo giusto: ma ormai il danno era fatto.



Per provare a placare gli animi e a riportare la situazione alla normalità è intervenuta anche la casa madre Porsche, che ha contattato in prima persona tutti coloro che avevano prenotato la Panamera online. Non è ben chiaro cosa sia stato comunicato ma l'azienda ha fatto sapere di aver negoziato un "un risultato gradevole" riconoscendo comunque l'incidente.

E' quindi ipotizzabile che alla fine colui che per primo aveva prenotato il mezzo (il concessionario aveva solo una Panamera in vendita), abbia ottenuto un buono sconto sul listino, mentre tutti gli altri sono stati rimborsati. La notizia ha avuto un'eco incredibile in Cina al punto che su Weibo, il social network più diffuso dalle parti di Pechino, le attività inerenti la vicenda hanno registrato numeri record.

Del resto acquistare una sportiva di tale caratura al prezzo di una Panda sarebbe stata un'occasione super tenendo conto che di recente la Porsche Panamera di Donnarumma è stata messa in vendita a 100mila euro. La casa tedesca è una delle aziende di maggior prestigio nel mondo delle auto, e anche in Italia Porsche va alla grande: nel 2022 è stato record di vendite.