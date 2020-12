La Porsche Panamera Turbo S è più veloce di quanto dichiarato dalla casa

Un elemento particolarmente frequente nel mondo dei motori è quello relativo alle discrepanze tra specifiche tecniche e prestazioni ufficiali coi dati tratti dalle prove nel mondo reale, e in questo senso la Porsche Panamera Turbo S ha dimostrato tutta la sua efficacia su strada.

I ragazzi di AutoTopNL sono soliti scoprire la velocità massima di alcuni modelli grazie all'assenza dei limiti di velocità sull'Autobahn tedesca, ma dal nostro canto ci teniamo a sconsigliare a qualunque automobilista poco esperto una eventuale replica al tentativo attuato nel video in alto.

Adesso però veniamo a noi. In che modo la Panamera Turbo S differisce dalle prestazioni comunicate dalla casa? L'esemplare del video in alto riesce a superare facilmente i 300 km/h spingendosi fino a ben 318 km/h per un breve istante, mentre il produttore aveva dichiarato una velocità di punta di 315 km/h.

E' chiaro che non si tratta di discrepanze sorprendenti, ma è comunque interessante scoprirle. In ogni caso cotanta velocità è possibile grazie al poderoso V8 twin-turbo da 4,0 litri che muove la sportiva Porsche, il quale eroga una potenza massima di 628 cavalli, mentre la coppia tocca gli 820 Nm. Il modello può passare da 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 3,0 secondi circa, e in questo senso riesce a far meglio di alcune supercar piuttosto blasonate.

La variante Turbo S, rispetto a quella senza la "S", porta in dote un sistema di scarico modificato innegabilmente più vocale, così come dei ritocchi al volante e alle sospensioni, mentre le pinze freno standard risultano essere quelle in ceramica composita.

Nel frattempo però la Panamera non sta riscontrando il successo che Porsche sperava di ottenere, e le vendite non accennano a decollare. E' probabile molti clienti della casa si siano lasciati catturare dalla silenziosità e dalla reattività del suo primo modello completamente elettrico: la Porsche Taycan le cui preferenze tra gli automobilisti più facoltosi sono schizzate alle stelle.

In chiusura vogliamo restare in tema rimandarvi ad altri due video inerenti i test sulla velocità massima due modelli molto interessanti. Il primo è una BMW M5, che ha superato i 300 km/h, e non di poco. Il secondo invece mostra una spettacolare McLaren Senna, che sull'Autobahn è stata davvero spaventosa.