Porsche Panamera senza più segreti: ecco le ultime foto spia sulla neve!

In seguito al lancio della Porsche Panamera MY 2021 nell’estate del 2020, niente altro che un semplice restyling della prima generazione il cui debutto è avvenuto nel 2017, il produttore tedesco si sta preparando al rilascio della seconda generazione rinnovata tra 2023 e 2024, di cui sono apparse in rete altre foto spia.

Grazie ai colleghi di Motor1 abbiamo accesso ad alcuni scatti catturati sulla neve della prossima Panamera, per giunta senza una vera e propria copertura per evitare di svelare dettagli sul prototipo. Ecco perché possiamo vedere, in particolare, i nuovi fari e parafanghi posizionati anteriormente, come anche un cruscotto leggermente diverso rispetto alla generazione ora in commercio.

Altre modifiche sembrano giungere anche sui pannelli laterali, ergo sulle portiere, e apparentemente anche nella parte posteriore dove, però, non mancano alcuni nastri neri sui fari e una fortuita copertura dovuta da uno strato di neve e ghiaccio. Ad ogni modo sembra essere sempre più evidente un cambiamento radicale per la Porsche Panamera che vedremo sul mercato tra uno o due anni, sia fuori che dentro il cofano. Riguardo al motore, ricordiamo, non ci sono ancora informazioni sufficientemente corroborate dalla stampa del settore. Insomma, teniamo gli occhi aperti!

