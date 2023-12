La Porsche Panamera può letteralmente ballare sulle sue sospensioni pneumatiche: il video

Pare davvero che Porsche Panamera possa letteralmente "danzare" su se stessa grazie alle su sospensioni pneumatiche. Grazie ad un video si Instagram, condiviso dalla stessa Porsche, possiamo vedere in azione questa particolare caratteristica del veicolo, che lo rende un piccolo cavallo pazzo a comando (se lo desiderate).

Certamente, si tratta anche di un modo per attirare il pubblico (soprattutto i più giovani), oramai connessi al mondo social e che sappiamo essere molto attivi. Entrando nei dettagli, il sistema della Porsche Panamera permette di gestire individualmente ogni singola sospensione, consentendo movimenti in avanti e indietro oltre che su e giù, esattamente come nei film americani.

Questa funzione è coadiuvata anche dal telaio opzionale chiamato Porsche Active Ride Suspension, che assicura che la vettura rimanga non solo stabile durante la guida, ma si adatti attivamente alle curve, ricalcando l'elasticità di una motocicletta. La nuova Porsche Panamera del 2024 è appena stata presentata, e presenta diverse migliorie dsia lato prestazionale che tecnologico.

