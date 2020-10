Questa Porsche Panamera ha degli interni fenomenali

Se finora avete sempre creduto che gli interni della Porsche Panamera "base" siano privi di personalità e di tocchi di genio e di design, date un'occhiata a quello che hanno appena ottenuto i ragazzi di PS-Sattlerei, degli eccellenti specialisti dell'abitacolo con sede in Germania.

Il tuner tedesco si è dato davvero da fare di recente con la Panamera Turbo S, migliorando ogni singolo elemento sul quale hanno voluto mettere le mani: tappezzeria, cruscotto, pannelli interni delle portiere, tettuccio e persino il volante. Quest'ultimo a un primo sguardo sembra una soluzione Pagani, e l'effetto è voluto.

Anche la carrozzeria ha subito delle revisione e, a richiesta del proprietario, adesso gode di un rivestimento opaco completo in tonalità grigio scuro, con accenti in verde neon a richiamare l'abitacolo. Tornando al volante, il "PS-Sattlerei Evo" riesce davvero ad emergere e a richiedere l'attenzione dell'osservatore grazie a inserti in fibra di carbonio sulle parti superiori e inferiori e alla sua struttura affilata. Oltretutto anche il rivestimento delle razze è in fibra di carbonio, mentre la parte laterale guadagna il grip grazie a pelle Nappa perforata.

Spostandoci sui sedili e sul lato interno delle portiere, troviamo anche lì la Pelle nappa, dove risalta ovviamente il verde acceso di chiara ispirazione Lamborghini. Sui primi la trapuntatura a diamante rappresenta un tocco estetico molto interessante, mentre riguardo i secondi l'uso dell'Alcantara era quasi scontato.

In ultimo, ma non per importanza, il fantastico rivestimento del tettuccio a emulare alla grande un cielo stellato composto da una miriade di piccoli LED soffusi, che consentono anche effetti di luce mutevoli, con delle stelle che per brevi istanti possono emergere con luminosità più forte.

Prima di lasciarvi alla nutrita galleria di immagini in fondo alla pagina, vogliamo restare presso la casa automobilistica Stoccarda rimandandovi alla Porsche 911 Carrera RS 3.0 finita di recente all'asta: è gialla e iconica, ma costa un occhio della testa. Tornando al modello precedente, ecco a voi le nuove Posche Panamera E-Hybrid 2020 che arrivano fino a 700 cavalli di potenza, ma non costano poco.