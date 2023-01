Porsche Panamera di Donnarumma in vendita: 330 CV e 57mila km

Una nuova auto vip è stata messa in vendita, precisamente la Porsche Panamera di Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana di proprietà del Paris Saint Germain, cresciuto fra le fila del Milan, ha deciso di cedere la propria cinque porte tedesca, ma chi la vuole dovrà sborsare più di 100mila euro.

Dopo la Ferrari F40 di Toto Wolff all'asta, un altro gioiello famoso è in vendita, e questa volta in Italia. La Panamera è infatti acquistabile per 103mila euro presso il concessionario M Motors di Mazzano, in provincia di Brescia, autosalone che è specializzato nella vendita di sportive ad alte prestazioni.

Ma scopriamo qualche dettaglio relativo alla berlina di Donnarumma, a cominciare dal chilometraggio, 57mila km dopo un'immatricolazione avvenuta a dicembre 2020 (quando il giocatore indossava ancora la maglia del Milan), di conseguenza la Panamera ha macinato un bel po' di strada in poco più di due anni. La vernice è di colore nero metallizzato con finiture in nero, e gli interni sono totalmente in pelle.

Il motore è invece un ibrido da 2.9 litri con una potenza di 330 cavalli, la trazione è integrale e il cambio è automatico. Esternamente, oltre al total black, spiccano i cerchi in lega originali da 21 pollici Panamera Design, quindi i coprimozzi con il classico stemma di Porsche, i fari a LED Porsche Dynamic Light System, oltre alla vetratura privacy, e altri optional come Park Assist con telecamera posteriore, illuminazione ambiente e un pacchetto per gli interni in alluminio spazzolato. Donnarumma è stato l'unico proprietario dell'auto tedesca, e la vettura è in pronta consegna, quindi acquistabile fin da subito.

