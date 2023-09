La nuova Porsche Panamera avvistata a L.A.: eccola senza il camouflage

Porsche Panamera, da quando è uscita, rappresenta un mix di lusso, prestazioni e tecnologia all'avanguardia. La nuova iterazione promette di portare queste qualità a nuove vette. Il fatto che sia stata vista in fase di test a Los Angeles suggerisce che la nuova Panamera è vicina al suo debutto.

Uno degli aspetti più intriganti della prossima Panamera è l'attesa per il suo design. Porsche si distingue da sempre per il suo linguaggio di design senza tempo e immediatamente riconoscibile. Questo video, riportato alla pagina Instagram @wikoblok, mostrano delle leggere, ma significative, modifiche di design che non hanno affatto lasciato indifferenti gli appassionati.

Oltre a questo video non abbiamo altro sulla nuova Porsche Panamera, possiamo solo ipotizzare che i cambiamenti che si notano all'esterno si rifletteranno anche all'interno. Porsche è nota per la sua attenzione meticolosa ai dettagli e l'integrazione di funzionalità tecnologiche all'avanguardia. Dai sistemi di infotainment alle tecnologie di assistenza alla guida, è probabile che la Panamera alzi l'asticella per quanto riguarda ciò che è disponibile per i conducenti e i passeggeri.

Aspettatevi dunque materiali lussuosi, un cockpit orientato al conducente e una fusione senza soluzione di continuità di elementi digitali e analogici per creare un ambiente coinvolgente e user-friendly.

La data di presentazione dovrebbe essere il 24 novembre, nel mentre vi invitiamo a dare un'occhiata alle foto della nuova Porsche Boxter elettrica che è stata immortalata durante le fasi di test con focus anche sui nuovi interni. Che la nuova Panamera possa prendere ispirazione da questo modello?

Nell'ambito della sua gamma elettrica, la casa di Stoccarda ha tentato di registrare un marchio con riferimento al proprio sound proprietario del motore dei veicoli elettrici. L'unione Europea ha detto no.