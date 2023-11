La nuova Porsche Panamera 2024 è ufficiale: più potenza e tanta tecnologia

Dopo le innumerevoli voci e leak che sono stati rilanciati soprattutto negli ultimi giorni, Porsche ha ufficialmente presentato la terza generazione della Panamera, la berlina sportiva di lusso caratterizzata da un design più fresco e un'ampia offerta digitale.

La grande novità riguarda l'ampia gamma di propulsori E-Hybrid, che offrono prestazioni potenziate e un'elevata efficienza energetica. La Panamera Turbo E-Hybrid, in particolare, è il fiore all'occhiello della gamma, grazie al suo V8 biturbo da 4,0 litri completamente rinnovato e a un motore elettrico da 140 kW (187 CV). Questa combinazione offre un sistema di propulsione straordinariamente potente, con una potenza totale di 670 CV e 928 nm di coppia. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi, raggiungendo una velocità massima di 315 km/h.

Le novità principali includono anche delle nuove sospensioni attive - dette anche "Porsche Active Ride "- che migliorano il comfort e la dinamica di guida. Il design esterno presenta proporzioni accattivanti e dettagli raffinati. La versione Turbo adotterà il nuovo stile "Turbonite".

Internamente, la Panamera offre un ambiente di guida misto fra controlli analogici e comandi digitali. Viene introdotto un nuovo display per il passeggero opzionale da 10,9 pollici che fornisce informazioni sulle prestazioni del veicolo e consente il controllo del sistema di infotainment. L'esperienza digitale è ulteriormente arricchita grazie all'integrazione dell'ecosistema digitale del conducente, che consente un'interazione avanzata con il veicolo attraverso smartphone e funzionalità come Apple CarPlay e Android Auto.

Porsche Panamera 2024 è disponibile per l'ordine, con prezzi che partono da circa 90.000 euro. Sarà prodotta nello stabilimento di Lipsia, in Germania, mentre l'inizio delle consegne è previsto per aprile 2024.