Porsche omaggia Star Wars creando una navicella ispirata alla Taycan

Fra qualche giorno arriverà nelle sale un nuovo capitolo della saga di Star Wars e la febbre da “galassia lontana lontana” sta colpendo un po’ tutti indistintamente, compresa Porsche che ha creato una navicella spaziale ispirata alla sua Taycan.

Il produttore tedesco ha fatto le cose davvero a regola d’arte, montando e pubblicando un eccellente video sul suo canale ufficiale da oltre 800.000 iscritti. Un filmato che è in realtà un mini documentario in piena regola, della durata di quasi 12 minuti, che spiega per filo e per segno la passione che lega Porsche al mondo di Star Wars (e viceversa, a quanto pare) e come sia nato questo particolare progetto - relativo a una navicella spaziale ispirato nella pratica e nella meccanica alla nuova Porsche Taycan elettrica.

Secondo il VP Design di Porsche Michael Mauer la navicella riprenderebbe linee e dettagli sia dall’ultima supercar elettrica del brand che dalla 911, uno dei più grandi classici di Stuttgart. Dalla reale Taycan si è poi passati alla visione di decine di modelli creati per i film della saga, così da fondere insieme la realtà con la fantascienza. Sempre secondo Porsche del resto fra il franchise e il reparto design della casa tedesca ci sarebbe una sorta di visione comune nella creazione di nuove vetture e veicoli - con la Taycan che cerca di assomigliare a una navicella spaziale in più aspetti, soprattutto all’interno dell’abitacolo con tutti i suoi schermi. Quanto vorreste guidare la navicella creata da Porsche nell’universo di Star Wars?