Porsche, novità per i nuovi modelli turbo: un badge inedito e la finitura 'Turbonite'

Porsche ha annunciato una revisione stilistica delle versioni "Turbo" in tutto il suo portafoglio; l'obiettivo è di garantire una maggiore coerenza estetica e una differenziazione più evidente dalle versioni "base". I modelli Turbo saranno più facilmente riconoscibili grazie a piccole (ma sostanziali) modifiche.

Primo fra tutti il logo: questo nei modelli Turbo non presenterà più il tradizionale colore oro visto nei modelli esistenti dell'azienda in favore di una nuova tonalità di grigio realizzata da Porsche e chiamata "Turbonite". Questo pigmento verrà utilizzato anche su altri componenti di finitura interni ed esterni.

I dettagli in oro non verranno completamente eliminati. Porsche afferma che l'oro crea un "effetto elegante e metallizzato", esso infatti sarà parte del nuovo pigmento (anche se a primo impatto non si nota) e sarà applicato attraverso uno strato di finitura satinata del Turbonite.

Porsche non è insolita a piccoli cambiamenti estetici (nel senso ampio del termine), infatti qualche tempo fa ha provato a registrare il sound dei propri veicoli elettrici nel tentativo di creare un "marchio fonico" ben riconoscibile. Tuttavia l'Unione Europea (precisamente l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) ha bocciato questa idea sostenendo che il suono di un motore non ha sufficienti caratteristiche distintive per poter essere registrato come proprietà intellettuale.

Il nuovo stile dei modelli Turbo, a base di Turbonite, sarà introdotto a partire dalla(ecco gli interni della nuova Porsche Panamera ) e interesserà le componenti della fascia anteriore, le ruote e la cresta del volante. Anche i componenti interni come il quadro elettrico, le cuciture a contrasto, gli inserti delle porte e i tappetini ricalcheranno questo particolare tono di grigio (malgrado siano materiali diversi).