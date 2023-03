Porsche non è più interessata al rientro in Formula 1: focus su Formula E e Le Mans

Che piaccia o meno, la Formula 1 è la punta di diamante delle competizioni automobilistiche e in questi ultimi anni sta attirando sempre più nomi, specialmente in termini di costruttori: presto assisteremo al debutto di Audi in Formula 1 ad esempio, Porsche invece non sembra più interessata al rientro in F1.

La scorsa estate c’erano voci indiscrete che parlavano del possibile arrivo di Porsche in Formula 1, e successivamente si parlava del possibile acquisto del 50% di Red Bull per diventare fornitore motoristico del team austriaco, ma in realtà le cose hanno preso una piega diversa e oggi sembra di essere giunti ad una scelta definitiva.

Come sappiamo, Red Bull intraprenderà una collaborazione con Ford nel 2026, Audi si legherà al team Sauber e McLaren sembra aver riallacciato i rapporti con Honda, ma una cosa è certa, nessuno sembra interessato ad una collaborazione con la casa di Zuffenhausen, e secondo il magazine The Race, Porsche avrebbe definitivamente abbandonato l’idea di entrare in F1, anche perché rientrare con un team proprietario sarebbe una spesa decisamente fuori portata e la mossa stessa sarebbe molto rischiosa.

A questo punto Porsche è libera di dedicarsi totalmente alle discipline in cui è già presente, dunque le priorità attuali saranno la Formula E e il reparto dedicato alle gare endurance, con tanto di ritorno a Le Mans.