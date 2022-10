Porsche non entrerà in Formula 1 secondo nuovi rumors

La finestra del 2026 è uno scenario ghiotto per moltissime case automobilistiche per entrare in Formula 1 e sfruttare così i nuovi regolamenti per partecipare alla celebre competizione sportiva. Già un team ha confermato il suo prossimo approdo in F1, mentre più incerta era la questione inerente a Porsche.

Nel Mondiale 2026 farà la sua comparsa Audi con una power-unit proprietaria e due piloti che verranno annunciati durante il corso di quest'anno. Secondo un paio di indiscrezioni, anche la famiglia Andretti potrebbe tornare in Formula 1, seppur nel 2024 e al fianco di Alpine, anche se ovviamente non ci sono state ancora conferme in merito se non un paio di dubbi manifestati da Stefano Domenicali.

Ad ogni modo, la questione Porsche è rimasta in sospesa dopo che nelle ultime settimane, quando gli accordi sembravano cosa certa, la collaborazione con Red Bull Racing è andata in frantumi. Se quest'ultima potrebbe tornare a richiedere il coinvolgimento di Honda, dall'altra Porsche non sembra più destinata ad entrare in F1 stando agli ultimi rumors in circolazione. Le voci hanno ovviamente scatenato il malcontento della community che si augurava di vedere una monoposto della casa automobilistica tedesca.

