Porsche, il motore V8 resterà ancora a lungo ma sarà più silenzioso

Sebbene vi sia un trend verso il ridimensionamento dei motori, Porsche dimostra di essere ancora pienamente impegnata nel mantenere in vita il suo iconico motore V8. Non solo, l'intera filiera di motori a combustione interna è più viva che mai, lo abbiamo visto con le foto spia del Porsche Cayenne 2027, che sarà alimentato da un motore termico.

Le sempre più rigide normative sulle emissioni sono un grattacapo per molti ingegneri delle case automobilistiche di oggi. Tuttavia il team di Zuffenhausen si sta già preparando al futuro. Il motore a otto cilindri è attualmente oggetto di messa a punto per rispettare lo standard Euro 7, anche se l'entrata in vigore di tale normativa è stata ritardata dal 2025 al 2030.

In un'intervista con la rivista australiana Car Sales, Thomas Freimuth, responsabile della linea di modelli Porsche Panamera, ha dichiarato che nuovi componenti sono in fase di sviluppo per garantire che il motore sia conforme alle nuove normative: "Siamo consapevoli che questo motore è pronto per Euro 7, non rappresenta un problema. Dobbiamo integrare alcune parti che attualmente sono in fase di sviluppo, così da essere pronti con questo V-8 per rispettare le normative EU7".

Porsche potrebbe non dover necessariamente adottare una configurazione ibrida per mantenere in vita il V8, poiché lo standard Euro 7 non sarà così restrittivo come inizialmente previsto. Freimuth, tuttavia, si è soffermato su un punto specifico, ovvero il livello massimo di rumore di scarico consentito, che si prevede continuerà a diminuire nel corso degli anni. Egli ha dichiarato che le leggi più severe in materia di rumore emesso dai motori delle auto "rendono più difficile trasmettere le vere emozioni attraverso la nostra Panamera V8".

Nel Rapporto annuale e di sostenibilità 2023 pubblicato questo mese, Porsche ha confermato la sua intenzione di rendere l'80% delle consegne annuali costituita da veicoli elettrici entro il 2030. Tuttavia, ha sottolineato Freimuth, che il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà "dalla domanda dei nostri clienti e dallo sviluppo della mobilità elettrica nelle rispettive regioni del mondo".

