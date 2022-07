Porsche mostra in anteprima la nuova 911 GT3 R generazione 992: che sound!

Il 2023 sarà un anno ricco per il motorsport, con il debutto di tante nuove auto sulle varie griglie di partenza del pianeta. Pensando ai campionati GT3, il prossimo anno non vedremo soltanto la nuova Ferrari 296 GTB in versione GT3, ma anche la nuova Porsche 911 GT3 che andrà a sostituire il modello di scorsa generazione, “in servizio” dal 2019.

La nuova GT3 R infatti sostituirà la 991.2, e si baserà sull’attuale generazione 992. Tralasciando però il fattore estetico, comunque degno di nota, le vere differenza si nasconderanno ovviamente al di sotto della carrozzeria, dove l’auto adotterà degli aggiornamenti chiave che renderanno la vita più semplice al pilota e soprattutto ai meccanici, come è stato spiegato dal Program Manager Sebastian Golz ai microfoni di SportsCar365.

Durante i vari test tenutisi a Spa-Francorchamps, a Barcellona e a Monza, Porsche ha sviluppato un pacchetto di assistenza alla guida specifico per la vettura che permetterà di tenere sotto controllo un’infinità di paramenti in maniera più semplice ed efficace, e l’auto stessa sarà molto più intelligente per aiutare il lavoro dei meccanici.

“Puoi cambiare molte cose sulla macchina", ha detto Golz. "Abbiamo più possibilità ed è più regolabile rispetto all'auto del 2019. Ci sono molti parametri che possono essere messi a punto su ogni circuito, ma il tutto deve essere davvero facile da gestire. [Sull'auto del 2019] se hai un problema, devi cambiare qualcosa di manuale per uscire da questo guasto. In futuro, è automatico. Il sistema riconosce il problema”.

Golz ha poi continuato spiegando che “In passato avevi tre o quattro diversi strumenti software sul tuo notebook e avevi bisogno di cavi diversi. Ora devi solo collegare un cavo e hai più funzioni con un solo software. È più facile accedere e lavorare con l'auto, dal punto di vista dei sistemi ingegneristici”.

Dettagli che ai più possono sembrare piccolezze, ma che sono in grado di fare una differenza abissale in gara, specialmente nelle endurance come la 24 Ore di Le Mans e simili (a proposito, nel 2023 debutterà anche l’hypercar Porsche 963 LMDh presentata a Goodwood). I dati tecnici più specifici invece non sono ancora noti, ma intanto possiamo goderci il sound del flat-six di Zuffenhausen grazie ad un video postato sull’account Twitter di Porsche Motorsport che trovate qui sotto.