Porsche Mission C, una shooting brake due porte 100% elettrica

Con la presentazione della nuova Porsche Taycan, l’azienda tedesca ha certamente fatto un discreto passo nel futuro, anticipando su alcuni aspetti tecnologici persino Tesla in campo elettrico - pensiamo alla ricarica a 800 volt. Ora è il momento di andare ancora oltre con la Porsche Mission C.

Stando ai render pubblicati dalla pagina Facebook di Rain Prisk, questa nuova Mission C potrebbe essere una shooting brake due porte davvero futuristica. Abbiamo usato il condizionale perché non si tratta di un progetto reale di Porsche ma di un render di pura fantasia che però, visto il risultato, potrebbe essere davvero preso in considerazione dal marchio tedesco.

Prisk del resto ha inventato davvero poco: il render è basato sostanzialmente sulla Porsche Cayman e prende elementi random anche dalla stessa Taycan e dalla Panamera Sport Turismo - non a caso la vettura sembra una wagon dalle alte prestazioni.

Anche se Porsche avrebbe tutto il know-how per creare un’auto simile, per il momento è destinata a restare solo un’idea, la compagnia del Gruppo Volkswagen ha infatti altri progetti: la prossima vettura elettrificata della line-up sarà il crossover Macan, cosa invece accadrà dopo è un mistero per tutti - almeno al di fuori dei piani alti di Porsche.