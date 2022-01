La Porsche Mission R ammalia anche Top Gear: un progetto affascinante e bello da guidare

Giorni fa vi abbiamo portato la testimonianza di Adam Towler, vice direttore di Evo Uk, rimasto estasiato dal comportamento e dalle prestazioni della Porsche Mission R. Oggi sentiamo il parere di Ollie Marriage di Top Gear, che ha avuto l’onore di potersi calare nell’abitacolo del mostro elettrico di Zuffenhausen, rimanendo piacevolmente colpito.

Al di là delle prestazioni incredibili che è in grado di offrire – parliamo di 1100 CV erogati dal doppio motore elettrico con cui è equipaggiata – la Porsche Mission R è un oggetto molto importante per la casa tedesca, non solo perché pone le basi per le tanto chiacchierate 718 Cayman/Boxster elettriche, ma anche perché rappresenta la visione del motorsport elettrico secondo Porsche.

Al momento è soltanto un concept, ma non sarebbe così strano vederla in pista in un monomarca dedicatole, magari come evento di contorno alle gare di Formula 1, come è successo in questi anni con la Porsche Carrera Supercup. Senza dimenticare che al momento si tratta di un prezioso strumento di test per diverse tecnologie che potrebbero arrivare sulle vetture stradali.

Il giornalista di Top Gear ci spiega che l’intento di Porsche, con la Mission R, era quello di creare una vettura capace di andare forte come una 911 GT3 Cup non per un solo giro, ma per un tempo prolungato; una vettura capace di andare al massimo delle sue possibilità per almeno 30-40 minuti. E per ottenere certi risultati, è tutto merito della tecnologia applicata alla frenata rigenerativa, che è in grado di recuperare energia a 800 kW.

Ollie Marriage fa anche notare come la posizione di guida sia paragonabile ad altri modelli del marchio. Ebbene, questo feeling è dovuto alla scelta di utilizzare un pacco batterie posto subito dietro ai sedili, simulando la posizione di un motore in posizione centrale, come sulla Cayman ad esempio, invece di utilizzare la batteria sul pianale che avrebbe costretto a riposizionare i sedili andando a snaturare l’esperienza di guida Porsche.

Per quanto riguarda la guida invece, vi invitiamo a guardare il video, perché le espressioni divertite del giornalista descrivono l’esperienza meglio di mille parole. E pensare che l’auto del test aveva potenza e velocità limitate...