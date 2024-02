Porsche Macan, unica auto ex termica che non ha modificato il proprio nome?

Avete notato? Tutte le versioni elettriche delle auto a combustione già sul mercato hanno cambiato nome o aggiunto un riferimento evidente all'elettricità; Porsche Macan (elettrica) potrebbe essere l'unica fra tutte a rimanere fedele alla nomenclatura originale.

La transizione verso la produzione di veicoli elettrici è ormai in fase avanzata. General Motors propone, ad esempio, il Silverado EV e il Blazer EV; Ford propone l'F-150 Lightning, mentre Stellantis ha aggiunto una "e" alla sua Fiat 500e, sbarcata da poco negli Stati Uniti. Tutti questi modelli sembrano gridare a gran voce "questo è un veicolo elettrico". Se le case automobilistiche non aggiungono una "E" o "EV" o "Electric" alla fine del nome del modello, spesso adottano interamente nuovi schemi di denominazione. Hyundai ha portato alla luce modelli come Ioniq 5 e 6, Volkswagen l'ID.3, ID.4 e ID.5, mentre Mercedes abbraccia uno schema di denominazione quasi impronunciabile per i suoi modelli elettrici.

Porsche Macan, invece, resta semplicemente Macan. Anche le varianti elettriche non fanno alcun riferimento specifico alla natura a batteria del veicolo: i clienti possono optare per la Macan 4 o la Macan Turbo, e basta. Porsche aveva addirittura suscitato polemiche per l'utilizzo del termine "Turbo" per i veicoli elettrici, privi, ovviamente, di turbocompressori.

In un'intervista con i colleghi di InsideEVs, il CEO di Porsche Nord America, Timo Resch, dichiarò che che era giunto il momento di abbandonare i nomi speciali per i modelli di veicoli elettrici. "Sono convinto che la strada giusta sia quella di non creare offerte che si distinguano per design o denominazione".

Tornando infine alle impronunciabili Mercedes elettriche, si vocifera che il marchio tedesco abbandonerà presto il marchio "EQ" per i suoi veicoli elettrici. Anche Mini si sta muovendo in questa direzione, con i suoi prossimi modelli elettrici semplicemente denominati Cooper E e SE. Insomma, questo trend di "mantenimento dei nomi originali" potrebbe presto abbracciare le strategie di marketing di sempre più costruttori.