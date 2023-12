Porsche Macan, svelato il motivo per cui non verrà più venduta in Ue dal 2024

Porsche sembra aver interrotto anticipatamente la produzione del suo modello di maggior successo in Europa, la Macan. Ciò sarebbe dovuto non dall'inquinamento, come molti prevedevano, ma a causa dell'incapacità di conformarsi alle nuove normative sulla sicurezza informatica dell'Unione Europea in vigore dal 1° luglio 2024.

Nonostante la Macan sia stata lanciata nel 2014 e abbia subito restyling e aggiornamenti nel corso degli anni, è considerata un modello datato (a livello software) rispetto alle recenti leggi sulla sicurezza informatica. Secondo Porsche, aggiornare il veicolo per adeguarsi alle nuove normative risulterebbe troppo costoso, portando alla decisione di interrompere la produzione della Macan in Europa a partire prossima dalla prossima primavera (invece, sulla Porsche Taycan gli aggiornamenti software l'hanno resa più potente nel tempo).

Nonostante la fine imminente della Macan a combustione, Porsche ha annunciato che nel 2024 sarà presentata la nuova Macan EV, un crossover completamente elettrico di nuova generazione. Questo nuovo modello sostituirà completamente la versione attuale a combustione. La Macan EV sarà basata sull'architettura Premium Platform Electric (PPE), caratterizzata da tecnologie avanzate, connettività, e una potenza superiore a 600 cavalli.

Della nuova Porsche Macan EV ne stiamo parlando già da qualche tempo. Oramai sembrano non esserci più segreti, le ultime immagini di Porsche Macan EV mostrano il design definitivo dell'auto.