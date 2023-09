Porsche Macan S di Ostia diventa virale: sul retro la scritta sbagliata 'Porshce'

Ha fatto il giro del web, divenendo nelle ultime ore virale, una curiosa Porsche Macan S avvistata in quel di Ostia, non troppo lontano da Roma: sul retro, al posto della classica scritta, si leggeva "Porshce", parola che è anche difficile da scrivere.

Di fatto il carrozziere deve aver applicato le lettere del logo dell'azienda di Stoccarda in maniera errata e alla fine invece della classica scritta Porsche, è apparso uno strafalcione.

Ad avvistare la Porsche Macan, che nel 2024 uscirà nella versione EV, è stato un pendolare romano, che mentre stava procedendo con la sua auto sulla Cristoforo Colombo, direzione Ostia, ha appunto notato questo curioso errore. «Sono andato anche io a controllare come si scrivesse», spiega l'autore della fotografia che è divenuta virale in queste ultime ore, facendo il giro del web.

Come notato anche dallo stesso “avvistatore”, le lettere “h” e “c” sono risultate invertite e alla fine è emerso il curioso nome Porshce sul portellone posteriore del SUV tedesco. Resta da capire cosa sia accaduto, e sicuramente qualcosa deve essere andato storto.

Almeno che l'errore sia una cosa voluta, probabilmente il carrozziere ha sbagliato ad applicare le lettere: ma come è possibile che nessuno si sia accorto, a cominciare dal proprietario del veicolo?

Numerosi i commenti sui social postati sotto allo scatto virale, come ad esempio chi fa notare: “Meno volgare cosi, sono a favore del meccanico”, ma anche un grande classico: “L'avrà comprata dai cinesi”, uno dei commenti senza dubbio più gettonati sotto al post in questione pubblicato dal sito de Il Messaggero.

C'è chi aggiunge: “Vista dal vivo mentre andavo a lavorare”, mentre per un altro utente in realtà si tratta di una Lada Niva sotto mentite spoglie: “Sotto ci sarà una Lada Niva ricarrozzata”. E ancora: “Quando compri le macchine cappottate dal tipo dell''usato sicuro'”, mentre un altro racconta: “Nei primi anni 70 vidi in fila davanti alla mia macchina una Ford Taunus con targa(fatta a mano) FR D7”.

E ancora: “Bellissima questa...anzi quetsa”, e “Bisogna registrarla immediatamente all' A.S.I.”. Infine un utente segnala: “A volte anche le PORSCHE son tarocche”. Il SUV sportivo avvistato a Ostia è senza dubbio una delle Porsche più chiacchierate degli ultimi tempi, ma gli fa concorrenza la Porsche Macan S dei vigili di Robecco, altra super sportiva decisamente inusuale.