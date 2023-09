Porsche Macan di Ostia con le lettere sbagliate, Stoccarda interviene: 'Non c'entriamo!'

Ha fatto il giro del mondo divenendo virale la Porsche Macan avvistata a Ostia con le lettere sbagliate. La vettura presentava la scritta "Porshce", invece che il nome corretto Porsche.

Una vicenda curiosa che ha attirato l'interesse di tantissime persone che si sono domandate cosa possa essere accaduto. Difficile infatti che un'azienda gloriosa come quella di Stoccarda possa aver commesso un errore così banale e superficiale, e lo stesso si può dire di una carrozzeria: chi può aver applicato le lettere in tal modo senza che nessuno se ne sia accorto fra cliente e addetto ai lavori?

A questo punto l'unica versione plausibile è che il proprietario della Macan S avvistata a Ostia abbia volutamente applicato il nome in maniera errata, magari un gioco di parole che per lui ha un significato particolare che noi comuni mortali ignoriamo.

Fatto sta che la BILD, quotidiano più venduto in Germania, ha deciso di contattare proprio la casa madre chiedendo spiegazioni, e dalla sede centrale hanno fatto sapere: "Non siamo a conoscenza di casi in cui l'ordine delle lettere è stato modificato durante la produzione o durante il servizio in officina quando era apposto il logo Porsche", le parole del portavoce Ekkehard Kleindienst, che poi ha aggiunto: “Sia nella produzione dei veicoli che nel servizio clienti nelle officine autorizzate Porsche, utilizziamo un modello di lettere standardizzato e un supporto adesivo per garantire che le lettere del logo Porsche siano sempre apposte nell'ordine corretto e alla giusta distanza l'una dall'altra”.

La BILD ha cercato di capire anche quanto costi assemblare o incollare le sette lettere, ma non ha ottenuto alcuna notizia certa anche se navigando su internet si legge che il costo per la Porsche Macan, in arrivo con il modello EV nel 2024, dovrebbe essere di circa 250 euro.

Ultima curiosità, cinque anni fa a Melbourne era stato scoperto un errore di battitura simile sempre su una Porsche e anche in quel caso l'azienda aveva sottolineato l'accuratezza e la precisione nell'apporre le lettere: mistero.