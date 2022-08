La Porsche Macan diventa una one-off per raccogliere fondi da dare in beneficienza

Porsche ci delizia spesso con alcuni modelli in edizione limitata o addirittura esemplari unici, ma la maggior parte delle volte si tratta di versioni speciali basate sulla 911 o sulla Cayman, invece da oggi anche la Macan ha un esemplare unico, realizzato appositamente per aiutare la raccolta fondi da devolvere a “Leipzig Help Children”.

La Macan in questione sarà il primo premio della lotteria che si terrà alla Leipzig Opera Ball il prossimo 24 settembre, dove Porsche sarà presente per il nono anno consecutivo per aiutare la raccolta dei fondi che verranno poi devoluti alla fondazione citata sopra, che promuove progetti sociali nella stessa regione in cui risiede anche la famosa fabbrica Porsche.

Ciò che caratterizza questa speciale Porsche Macan (qui trovate la nostra prova su strada della Porsche Macan S e GTS) è il colore della carrozzeria, verniciata in Signal Yellow, una tinta presente a catalogo dal 1970, che spesso si è vista sulle sportive del brand ma mai, o almeno non così spesso, sui SUV di Zuffenhausen. Per essere sicuri che il veicolo fosse comunque unico, non mancano delle targhe identificative a lei dedicate che riportano la scritta “Leipziger Opernball 2022” e “20 Years of Porsche Leipzig”.

"Con questo veicolo speciale, stiamo creando un incentivo interessante per l'acquisto dei biglietti la sera del ballo dell'opera", ha dichiarato l'amministratore delegato di Porsche Leipzig, Gerd Rupp. “Ogni biglietto venduto aiuta a realizzare progetti sociali”. E così anche la Macan ottiene un'edizione speciale, prima del debutto della Macan EV che è attesa nel 2024.