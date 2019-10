Porsche Macan: la nuova generazione sarà realizzata sulla piattaforma della Taycan

Dopo il lancio della nuova Porsche Taycan, che sarà realizzata anche in versione Cross Turismo, la casa tedesca si prepara all'espansione della sua gamma di veicoli elettrici. In programma, infatti, c'è il lancio della nuova generazione di Porsche Macan che sarà solo elettrica e coesisterà, per diversi anni, con il modello attuale.

La nuova Porsche Macan è ancora un progetto in pieno sviluppo ed il debutto ufficiale è atteso non prima del 2021. In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle tempistiche di presentazione, in queste ore emergono nuovi dettagli sul futuro SUV elettrico di casa Porsche.

La casa tedesca, infatti, sta utilizzando la piattaforma PPE per sviluppare la nuova generazione della Macan. Si tratta della stessa piattaforma su cui è stata realizzata la Taycan, un modello che rappresenterà un'importante linea guida per il nuovo SUV a zero emissioni della casa tedesca.

Porsche realizzerà diverse versioni della Macan in versione elettrica con il modello più potente, che dovrebbe chiamarsi Porsche Macan Turbo, che potrà contare su due motori elettrici e su più di 700 CV di potenza.

Al momento, non ci sono informazioni definitive sul progetto, in particolare per quanto riguarda la capacità della batteria (l'autonomia sarà superiore ai 500 chilometri), ma già nei prossimi mesi Porsche dovrebbe iniziare a rilasciare le prime informazioni sul suo nuovo SUV.