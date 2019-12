La Porsche Macan GTS è un buon compromesso rispetto alla Turbo

Arriva la Macan GTS, una versione che aggiunge molta potenza e materiali preziosi al modello base del SUV più compatto di Porsche. Allo stesso tempo, stiamo parlando di un veicolo meno esagerato e più gestibile della "cattivissima" versione Turbo.

La Porsche Macan GTS, in altre parole, è un'ottima soluzione per chi era rimasto scoraggiato per la disponibilità di modelli o troppo "base" o eccessivamente performanti. Non tutti vogliono un SUV compatto in grado di viaggiare a 270km/h, comprensibilmente.

La Macan GTS si pone proprio a metà strada, un veicolo in grado di essere la soluzione ottimale per chi cerca un mezzo in grado di superare ogni sfida, senza rinunciare al lusso. Questa GTS monta un motore V6 da 2.9L che eroga 375CV, contro i ben 440 del modello più cattivo, la Macan Turbo.

Non aspettatevi comunque chi sa quale efficienza in più in termini di consumi, lo scarto rispetto alla Turbo è estremamente limitato. La Macan GTS ha un assetto ribassato di 15mm, ma è possibile abbassarla di altri 10mm ancora.

Le ruote sono le RS Spyder da 20 pollici, troviamo anche un sistema di scarico sportivo oltre che Alcantara in abbondanza ad impreziosire schienali e plancia. Il prezzo? Viaggiamo sui 70.000 euro. Quasi 8mila in più rispetto al modello base.



Massima attesa ora per la nuova generazione della Macan: arriva la versione elettrica basata sulla piattaforma della Taycan.