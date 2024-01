La nuova Porsche Macan EV è più veloce di una Lamborghini e può trainare una 911

E' stata svelata ufficialmente ieri la Porsche Macan EV, l'elettrica fino a 784 km di autonomia. Un SUV fantastico che giunge a 10 anni dal suo storico lancio, arricchendo in maniera importante la già sontuosa line up di Stoccarda.

Dopo aver provato a configurare la Porsche Macan Elettrica, scoprendo il prezzo, concentriamoci ora su alcuni dettagli che magari sono sfuggiti ai più sul nuovo bolide tedesco. Prima di tutto, fra le varie versioni disponibili troviamo anche la Macan EV Turbo, un gioiellino che vanta ben 630 cavalli, e che quando attiva il launch control è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 3,1 secondi.

Numeri alla mano, quindi, è più veloce di una Lamborghini Huracan LP 610-2 Evo RWD, e nel contempo anche più potente della supercar di Sant'Agata Bolognese (non ce ne vogliano gli amici del Toro).

Un'altra caratteristica che forse è sfuggita ai più è il fatto che la nuova Porsche Macan EV ha una capacità di traino di ben 1995kg, il che significa che la stessa può trainare tranquillamente una Porsche 911 su un rimorchio in alluminio, ma anche una 914, una 356 o eventualmente una vecchia Boxster.

Ovviamente il riferimento è al famoso show del Cybertruck, che in occasione della presentazione stupì il mondo mostrando il pick-up in una drag race con una Porsche 911, mentre trainava un'altra 911.

Quel video si rivelò in parte fake (la corsa non si svolse sui classici 400 metri ma sui duecento), e chissà che Porsche non decida di replicare mostrando appunto la potenza della sua nuova Macan.

Infine da segnalare che l'ultima nata in casa Porsche offre una seduta per il conducente e per il passeggero anteriore, più bassa di 28 millimetri rispetto alla versione a combustione interna della stessa Macan. Esagerato il nuovo display head up con frecce di navigazione in realtà aumentata che equivale ad uno schermo da ben 87 pollici.