Porsche Macan EV, oggi la presentazione: come seguire il live streaming - Aggiornata

Verrà svelata ufficialmente oggi la nuova Porsche Macan EV, ma di fatto il nuovo SUV di Stoccarda è già stato mostrato. Nella serata di ieri, infatti, sono stati pubblicati online alcuni scatti ufficiali della sportiva di Stoccarda, Porsche però ha ritirato le immagini.

EDIT: La nuova Porsche Macan elettrica è ufficiale, disponibile in versione 4 e Turbo.



"Con ogni nuova generazione – le parole di Michael Mauer, Chief Designer di Porsche - la nostra missione è quella di trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche di design familiari e nuovi elementi. In particolare, dobbiamo rendere ogni nuova auto sportiva, chiaramente, riconoscibile e parte della famiglia di prodotti Porsche e della rispettiva linea di modelli. Eppure deve anche essere percepita come 'la nuova'".



"Questa coerenza visiva – ha aggiunto - è estremamente importante per il nostro marchio. La nuova Macan è anche il primo modello completamente elettrico che ha già un'identità di prodotto esistente e consolidata. Quindi questo solleva le domande: quanto deve essere "nuovo" il""nuovo" cosa è troppo, cosa è giusto?".

Domande a cui Porsche potrà rispondere dopo che avrà tastato con mano il gradimento di pubblico e critica. Per ora non possiamo fare altro che attendere la presentazione ufficiale della nuova Macan elettrica, che avrà un'autonomia superiore alla Tesla in autostrada.

Macan, dunque, si rinnova a 10 anni dalla sua uscita, basata sulla nuova piattaforma PPE, quella appositamente dedicata ai prodotti premium del Gruppo Volkswagen. Esteticamente la nuova Macan EV non snaturerà se stessa anche se apparirà dalla forma più “ribassata”, quasi più una coupé che un SUV. Inoltre, la nuova Porsche dovrebbe essere più larga di quella attuale, apparendo quindi più muscolosa e imponente.

Nelle foto rubate (e ritirate) non sono stati mostrati gli interni, ma in ogni caso il sistema di infotainment della nuova Macan prevederà tre schermi, così come da scatti ufficiali circolanti da dicembre. A questo punto non ci resta che metterci comodi, iniziare il conto alla rovescia e goderci lo show (trovate il video del live streaming in pagina: si inizia alle 12.30).