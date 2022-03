Porsche Macan EV: il suv elettrico dall'autonomia di 600 Km

Forte delle vendite della Porche Taycan, la casa automobilistica con sede a Stoccarda è pronta a continuare ad investire sul segmento elettrico concentrando molte risorse sulla Macan EV, il suv che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe possedere un parco batterie in grado di garantire fino a 600 Km di autonomia.

Qualche mese fa la nuova Macan elettrica si era mostrata in prime immagini spia che segnalavano la presenza dei LED frontali suddivisi in due blocchi. Dal render condiviso dai colleghi di Motor.es, la stessa allegata in cima alla pagina, è evidente l'assenza della griglia sull'anteriore ma, forte dell'esperienza della Taycan, la Macan assume però linee più sportive.

Non mancherà anche un restyling degli interni a favore di un approccio più minimalista, con moderni controlli soft-touch e un ampio schermo touchscreen. Ma non è tutto, stando alle indiscrezioni riportate in rete, infatti, la cosiddetta Macan EV riprenderà un'altra caratteristica dalla Taycan, ovvero la doppia configurazione con possibilità di scelta tra trazione posteriore o trazione integrale. Inoltre, il parco batterie dovrebbe essere compreso tra gli 83 e i 100 kWh con un'autonomia massima intorno ai 600 Km. La vettura invece, sarà spinta da un motore da 500 CV.

L'arrivo sul mercato è atteso nella prima metà del 2023, ma dovremo attendere ancora qualche mese per avere maggiori informazioni circa il prezzo di listino. E voi cosa ne pensate di questo suv elettrico di casa Porsche, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.