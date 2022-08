La nuova Porsche Macan EV sfreccia sul Nürburgring

Porsche è fortemente interessata al mercato delle automotive completamente elettriche, motivo per cui ha investito pesanti risorse per finanziare progetti come la nuova Macan EV che promette un'autonomia davvero importante. Recentemente l'auto è stata beccata sfrecciare sul Nürburgring.

Dovremo attendere però ancora a lungo prima che la Macan EV arrivi sul mercato dal momento che una serie di difficoltà hanno costretto Porsche a ritardare la data d'uscita al 2024. Pare infatti che la casa stia facendo i conti con la Cariad, una sussidiaria del Gruppo Volkswagen che si occupa di ingegneria del software.

L'azienda, nonostante sia a buon punto con l'hardware, starebbe per l'appunto ritardando la produzione a causa del software. Ad ogni modo, sappiamo che la Macan EV avrà un'autonomia superiore persino alla Taycan con tanto di rapporti che promettono una resa di 483Km con una singola carica. Non si sa ancora molto su cosa aspettarsi sotto al cofano, tuttavia si vocifera di un motore da 700CV nella sua configurazione più prestazionale. In ogni caso, Porsche sta testando la vettura su più fronti, come sul Nürburgring.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal suv di Porsche completamente elettrico? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.