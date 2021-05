La Porsche Macan EV si rivela:'sarà la più sportiva del suo segmento'

Come abbiamo già anticipato nel corso della giornata di ieri, il percorso di sviluppo della Porsche Macan sta entrando davvero nel vivo e, a poche ore dall'annuncio ufficiale della sua commercializzazione, sono arrivate novità in merito alle caratteristiche che porterà con sé al suo debutto sul mercato.

Sui dettagli estetici di carrozzeria e abitacolo non possiamo ancora sbilanciarci data la scarsità di materiale a disposizione e il camuffamento dei prototipi in fase di test, ma il brand di Stoccarda ha già posto un accento molto importante:"sarà il modello più sportivo del suo segmento."

"I test in ambiente realistico sono attualmente in corso, e incarnano una delle pietre miliari più importanti nel processo di sviluppo." Così Michael Steiner, membro del consiglio di amministrazione deputato alla ricerca e allo sviluppo, ha commentato poche ore fa e ha poi proseguito:"Entro il debutto sul mercato nel 2023 della Macan completamente elettrica, avrà coperto circa tre milioni di chilometri di test in tutto il mondo e in varie condizioni. I prototipi sono in grado di inglobare l'esperienza fatta tramite gli innumerevoli chilometri di test, attuati in un ambiente virtuale."



All'atto pratico il marchio tedesco ha fatto procedere in maniera quasi parallela le prove in strada e quelle virtuali. E' per questo motivo che sono stati necessari non meno di 20 modelli computerizzati per replicare il funzionamento di vari sistemi, features, motorizzazioni e tanto altro con una certa precisione. L'obiettivo è quello di immettere in strada un modello totalmente in linea con gli obiettivi prefissi internamente, e con queste nuove tecniche a disposizione ci si potrà avvicinare parecchio.



Nel frattempo è arrivata con grande verve la nuova generazione di Porsche 911 GT3 RS M3, che a quanto pare può vantare prestazioni sul giro assolutamente impressionanti: è capace di completare un giro intero al Nürburgring in meno di sette minuti!