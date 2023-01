Porsche Macan EV, potente e brutale nel nuovo video ufficiale

La Porsche Macan EV, il prossimo SUV elettrico della casa di Stoccarda, torna a mostrarsi e questa volta lo fa grazie ad un video ufficiale in cui vengono forniti numerosi dettagli inediti.

Dopo le recenti foto spia degli interni della Porsche Macan EV, la nota casa automobilistica tedesca sta continuando i test in vista di una messa in produzione che sembrerebbe essere imminente e che si baserà sulla nuova Premium Platform Electric (PPE).

Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane circa la presenza di un motore da 610 CV sulla nuova Porsche Macan EV, un propulsore con un'architettura a 800V di ultima generazione, abbinato ad una gestione della batteria e della ricarica di ultimissima generazione. Il SUV compatto sarà il più sportivo del suo segmento e sarà dotato di una serie di "chicche" che ovviamente saranno in grado di soddisfare anche i palati più fini come ad esempio il differenziale posteriore a controllo elettronico completamente variabile e un assale posteriore Performance. Il motore elettrico sarà invece posizionato dietro l'asse posteriore.

La nuova piattaforma di Porsche, Premium Platform Electric, consentirà la possibilità di realizzare vari modelli con trazione posteriore e integrale, annessi a diverse prestazioni, e dopo la Porsche Macan EV la rinomata azienda di Stoccarda ha in programma di elettrificare metà della gamma entro il 2025, per poi salire all'80 per cento entro il 2030. Un ambizioso piano green che comincerà proprio dal nuovo SUV mostrato di recente, e che vedrà una batteria agli ioni di litio montata nel sottoscocca con una capacità totale di circa 100 kWh, caratterizzata da 12 moduli con celle primastiche.

Secondo i dati di fabbrica, tale propulsore elettrico dovrebbe garantire una ricarica rapida, precisamente meno di 25 minuti per passare dal 5 per cento all'80 per cento dello stesso. Insomma, la nuova Porsche Macan EV rappresenta un concentrato di potenza, bellezza, sostenibilità e tecnologia, e noi non vediamo l'ora di vedere all'opera il modello finale.