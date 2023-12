La nuova Porsche Macan EV non ha più segreti: eccola senza il camouflage

La pagina Instagram @wiilkoblok ha diffuso le immagini della prossima Porsche Macan EV senza veli. Rispetto alle precedenti informazioni, adesso abbiamo una visione più chiara del frontale, con fari a più sezioni e una nuova forma del cofano.

Le foto spia mostrano anche un paraurti anteriore inedito, caratterizzato da un sistema di aerodinamica attiva innovativo, unico nel suo segmento. Questo sistema include lamelle che si aprono quando è necessario un maggiore raffreddamento, ad esempio durante la guida sportiva.

Sappiamo quasi per certo che anche la parte posteriore della vettura avrà caratteristiche simili, con l'aggiunta di uno spoiler attivo simile a quello presente sulla Porsche Panamera (ecco anche la nuova Porsche Panamera 2024). L'auto sembra quindi incorporare diverse soluzioni aerodinamiche avanzate per migliorare le prestazioni e l'efficienza durante la guida, molte di queste verranno svelate in sede di presentazione ufficiale.

La nuova Porsche Macan elettrica si distinguerà per il suo nuovo motore che, secondo alcune fonti, potrebbe avere una potenza di 600cv e una batteria da 100 Kwh. Le innovazioni pare però interessare anche il design, grazie ad un nuovo approccio estetico e stilistico.

