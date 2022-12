Porsche Macan EV, le foto spia degli interni con lo Sport Chrono Pack

Nelle ultime ore sono emerse online nuove foto spia della Porsche Macan EV, la nuova elettrica della casa automobilistica di Stoccarda. La produzione del nuovo suv sportivo a marchio Porsche scatterà solo nel 2024, ma i tecnici stanno continuando la fase di test dopo quelli dello scorso mese di luglio.

Archiviato l'avvistamento della Porsche Macan EV sulle Alpi, durante uno degli ultimi “esami” sono state scattate delle foto spia, da parte dei colleghi di Insideevs, di quelli che potrebbero essere gli interni della nuova “belva” tedesca.



Il condizionale come sempre è d'obbligo visto che siamo ancora ben lontani dalla data d'uscita (2024), ma in ogni caso potrebbero già darci una prima indicazione su quello che dovrebbe essere il cruscotto della nuova Porsche Macan EV. Negli scatti incriminati spicca in particolare lo Sport Chrono Pack, fornito come optional su tutti i modelli Porsche, e che mostra un orologio sul cruscotto, ma anche un volante senza dubbio più accessoriato rispetto a quello standard, oltre a un maggior numero di impostazioni per quanto riguarda le modalità di guida.



È presente una “palpebra” per nascondere il display del quadro degli strumenti, mentre al centro troviamo un display orizzontale che verrà utilizzato per il sistema infotainment dell'auto.

Si notano inoltre i comandi a sfioramento presenti nel tunnel centrale, utili per attivare il riscaldamento dei sedili, il climatizzatore, e probabilmente altre impostazioni riguardanti le sospensioni e lo sterzo. In ogni caso dagli scatti emersi nelle ultime ore si evince come Porsche abbia tutto sommato mantenuto lo stile degli interni della Taycan, una mossa senza dubbio condivisibile tenendo conto della qualità dell'allestimento dell'ultima prodotta dalla casa di Stoccarda.



La Macan EV sta quindi lentamente prendendo forma e, ricordiamo, nascerà dalla piattaforma PPE che è la stessa da cui prenderà vita l'Audi Q6 e-tron nonché la prossima Cayenne elettrica. Due i motori della Porsche Macan EV, entrambi da 612 cavalli con 1.000 Nm di coppia, e un'autonomia da circa 600 km.