Porsche Macan EV 2024, ecco come potrebbe essere il nuovo SUV di Stoccarda

Sono state recentemente pubblicate nuove foto spia del crossover tedesco Macan, che mostrano chiaramente tutte le caratteristiche del suo aspetto senza camuffamenti. Questo crossover compatto, costruito sulla piattaforma Audi Q5, è stato introdotto nel 2013 ed è stato soggetto a diversi aggiornamenti nel corso degli anni.

Avevamo parlato, in un precedente articolo, del Porsche Macan camuffato avvistato in Germania, questa nuova generazione di Macan è attualmente in fase di test e le nuove foto spia rivelate dai colleghi di Kolesa.com, mostrano il suo design senza quasi alcuna copertura. Il veicolo manterrà l'aspetto distintivo dei crossover Porsche, ma avrà proporzioni più simili al modello Cayenne Coupé, con montanti posteriori più pronunciati. La parte anteriore della vettura presenterà una novità: sarà la prima Porsche ad adottare un'ottica "a due piani".

In alto, ci saranno i blocchi delle luci di marcia a LED con quattro segmenti orizzontali ciascuno, mentre i fari principali saranno integrati nel paraurti. Sui lati, saranno presenti maniglie delle porte classiche e profonde incisioni inferiori. La parte posteriore seguirà lo stile Porsche, con una striscia LED orizzontale di luci di posizione che attraversa tutta la larghezza. Il nuovo design e le caratteristiche evidenziano l'evoluzione della Macan, mantenendo al contempo l'identità distintiva del marchio Porsche.

La prossima generazione della Porsche Macan sarà costruita sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Audi, che verrà montata anche nella nuova bellissima Audi Q6 e-Tron. In una delle versioni più potenti con doppio motore, il nuovo Macan svilupperà oltre 600 CV e una coppia di 1000 Nm. Questo rappresenta un notevole incremento rispetto alla potenza dell'attuale Macan Turbo, che è di 440 CV con una coppia di 550 Nm. L'adozione della piattaforma PPE e l'aumento significativo della potenza riflettono l'evoluzione verso la mobilità elettrica ad alte prestazioni per Porsche.