La Porsche Macan elettrica si svela: eccola senza le camuffature

Sebbene pare che le Porsche elettriche vendano poco, la nuova Porsche Macan, il primo SUV elettrico del marchio tedesco, sta affrontando i suoi ultimi test prima del debutto mondiale. Dopo tre anni di sviluppo, il modello più piccolo e di successo di Porsche si prepara a svelare il suo stile più sportivo.

Nonostante le unità di prova della Macan Electric non siano state avvistate per alcuni mesi, recentemente il veicolo è riapparso in Germania, ed è stato catturato dai colleghi di Motor.es, senza alcun camuffamento.

La forma effettiva della superficie vetrata conserva la curvatura caratteristica presente in tutti i modelli Porsche e con un solido montante posteriore dotato di vetro fisso proprio dietro le porte posteriori nella classica forma triangolare. La nuova Macan opta per uno stile più coupé con un portellone più inclinato e lasciando più visibili le sottili luci posteriori integrate.



La Porsche Macan Elettrica promette di offrire alte prestazioni e una guida sportiva, tipica del marchio tedesco. Con il debutto mondiale previsto a breve, gli appassionati dell'automobilismo e dell'elettrificazione possono aspettarsi di conoscere più dettagli sul design, le specifiche tecniche e le prestazioni di questo atteso SUV elettrico.

A fronte di tutte queste novità, questa nuova Porsche Macan, così come la nuova Audi Q6 e-Tron presentata qualche giorno fa, hanno incontrato alcuni problemi significativi nello sviluppo del loro nuovo software di controllo, che ha causato dei ritardi di sviluppo.

Entrambi i modelli utilizzeranno la piattaforma PPE (Premium Platform Electric) di Porsche e avranno una batteria agli ioni di litio tra gli assi con una capacità di oltre 100 kWh, fornendo un'autonomia di circa 700 chilometri. Saranno disponibili in diverse versioni, tutte con trazione integrale e saranno equipaggiati con due motori elettrici, che combinati potranno erogare fino a 600 CV di potenza.

La data di lancio prevista per la nuova Porsche Macan è prevista per la fine della primavera del 2024, la prova che Porsche sta lavorando sodo per portare sul mercato questi attesi veicoli elettrici nel minor tempo possibile.