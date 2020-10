Porsche Macan elettrica avvistata per la prima volta in strada

La strategia per l'elettrificazione estensiva della gamma Porsche sta cominciando a dare i suoi frutti. Dopo la fantastica Taycan e l'imminente Taycan Cross Turismo, una EV station wagon, toccherà ad un veicolo particolarmente apprezzato dagli automobilisti, e cioè alla Macan Electric.

I fotografi di Motor1 punto con ne hanno per l'appunto avvistato un esemplare su un tracciato privato. Difatti la vettura acchiappata nella galleria di immagini in fondo alla pagina non è né una Tesla Model Y né una Aston Martin DBX, nonostante il retrotreno possa trarre in inganno l'osservatore.

Il veicolo della casa di Stoccarda è stato ripreso in un tracciato chiuso e in pessime condizioni atmosferiche. Pioggia e nebbia non hanno affatto aiutato, ma nonostante tutto si è potuto avere un incontro col SUV Porsche ad emissioni zero. Da lontano assomiglia un po' alla Cayenne Coupe ma, sotto ad una pelle familiare, c'è una piattaforma completamente nuova, e mai utilizzata in precedenza dalla compagnia. Si chiama Premium Platform Electric (PPE), e servirà a lanciare sul mercato prodotti grossi e premium del Gruppo Volkswagen.

Esteticamente ci aspettiamo molti richiami stilistici alla Taycan, sia per quanto concerne il muso sia per alcuni dettagli sulle fiancate. Al posteriore vedremo un tettuccio spiovente e un piccolo alettone regolabile. Ovviamente non c'è bisogno di specificare che i tubi di scarico delle fotografie sono assolutamente finti, non siamo di fronte a un'auto con motore a combustione interna.



Stando alle prime voci di corridoio, la Macan Electric dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2022, ma in questo senso è preso per avere informazioni certe. Quello che è sicuro è che Porsche ha investito parecchi milioni di euro sullo stabilimento di Lipsia in preparazione delle linee produttive, e dal nostro canto non vediamo l'ora di potere ammirare in strada la vettura.



Nel frattempo la casa tedesca, come dicevamo, sta ultimando la fase di test per la Porsche Taycan Cross Turismo: ecco le foto spia della station wagon EV. Interessante infine la collaborazione di Porsche col team di sviluppo di CD Projekt Red: la sinergia ci permetterà di godere di eccezionali modelli automobilistici 3D all'interno dell'attesissimo Cyberpunk 2077.