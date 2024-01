La Porsche Macan elettrica avrà un sistema di infotainment minimalista

Alla presentazione ufficiale della nuova Porsche Macan EV manca davvero poco, il brand tedesco infatti svelerà la sua nuova creatura Full Electric il 25 gennaio 2024. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di ammirare le linee del SUV sia all’esterno che all’interno (gli interni della nuova Macan elettrica), ma come sarà il software di bordo?

Si tratta di un argomento che ci sta particolarmente a cuore, visto che su queste pagine affrontiamo il mondo della mobilità soprattutto dal punto di vista tecnologico. Anche se la nuova Macan potrebbe “spaventare” gli utenti Porsche più tradizionalisti, con la plancia piena di schermi, Michael Mauer (Vice President Style Porsche) assicura che il software sarà personalizzabile dell’utente. “Abbiamo creato una sorta di Modalità Minimalista per il quadro strumenti digitale”, ha detto Mauer, “che permette all’utente, qualora lo desideri, di selezionare soltanto gli strumenti essenziali alla guida. Ci si potrà insomma focalizzare su tutto ciò che è fondamentale per la guida”.

Si tratta di una possibilità tutt’altro che scontata, anzi. Spesso le auto di nuova generazione vengono criticate per avere troppa tecnologia a bordo, con informazioni e possibilità che potenzialmente potrebbero distrarci dalla guida. Mauer ha confermato che Porsche non rischierà di perdere la propria identità di brand bombardando l’utente di informazioni: sarà il conducente a decidere cosa è importante per se stesso.

Mauer ha parlato anche di elettricità, in particolar modo di batterie e motori. “I nuovi motori elettrici ci mettono davanti a nuove possibilità. Grazie alla mancanza di un blocco motore ingombrante possiamo reinventare lo spazio al di sotto del cofano”. Siamo davvero curiosi di vedere cosa svelerà Porsche il prossimo 25 gennaio, anche se i rumor e i leak delle scorse settimane hanno un po’ spento la sorpresa... Qualcuno ha anche già provato un prototipo di Macan elettrica in autostrada, testando l’autonomia.