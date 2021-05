La Porsche Macan elettrica sta arrivando, adesso è ufficiale

Già da qualche anno Porsche si è messa su un sentiero che la porterà all'elettrificazione di buona parte della gamma di veicoli proprietari. Dopo l'arrivo di un nuovo modello a zero emissioni come l'apprezzatissima ed incredibilmente rapida Taycan, il brand di Stoccarda sta preparandosi alla commercializzazione di una Macan a propulsione silenziosa.

Insomma, la Macan elettrica non la vedremo né quest'anno né entro la fine del 2022, ma per il 2023 gli automobilisti interessati ad un SUV grintoso, lussuoso e senza motore termico potranno finalmente mettere le mani su un nuovo prodotto.

In realtà pare che Porsche non abbia intenzione di pensionare la Macan termica, bensì di tenere vive due soluzioni differenti in attesa di capire il riscontro in termini di vendite. Da questo punto di vista la Taycan ha già dimostrato che il pubblico è affamato di elettrificazione, ma guardando i recenti dati da una differente angolazione, scopriamo che la nuova generazione di 911 è ancora estremamente richiesta.

A ogni modo, tornando alla Macan EV, all'atto pratico sappiamo davvero pochissimo sulle sue specifiche tecniche e features. L'unica certezza sulla quale possiamo esprimerci concerne l'utilizzo dell'architettura Premium Platform Electric che, come saprete, il Gruppo Volkswagen vuole utilizzare estensivamente per i modelli dei marchi proprietari oltre una certa dimensione. Giusto per fare un paio di esempi, la cosiddetta PPE fornirà le basi per la futura Audi Q5 a batteria e per la intrigante Audi A6 e-tron concept, di cui si conosce soltanto il design e poco più.

Provando ad azzardare qualche speculazione non troppo campata per aria, saremmo portati a dire che le performance della Macan non si allontaneranno in termini numerici da quelle della Taycan: l'autonomia per singola carica dovrebbe attestarsi sui 400 chilometri, mentre la potenza non scenderà ampiamente al di sotto dei 650-700 cavalli per le varianti più potenti.



In attesa di ricevere aggiornamenti nel merito della questione vogliamo bazzicare nei paraggi di Stoccarda citando un interessantissimo rumor diffusosi da alcuni giorni a questa parte: Porsche potrebbe tornare in Formula 1 attraverso Red Bull Racing.