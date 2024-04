La nuova Porsche Macan Electric con Android Automotive vista dal vivo a Milano

A Milano si sta svolgendo a pieno ritmo una nuova edizione della Design Week, occasione che ci ha permesso di vedere - per la prima volta dal vivo in Italia - la nuova Porsche Macan Electric.

Il SUV tedesco ci ha colpito per l’ennesima volta grazie alle sue forme al contempo eleganti e aggressive, che nonostante alcune piccole novità restano in ogni caso fedeli alla Macan termica (proviamo la Macan Turbo S a Courmayeur) e alla storia Porsche. Quella che vedete in foto, nello specifico, è la Macan 4 con cerchi da 22 pollici, modello che sarà affiancato dal più potente Macan Turbo.

Entrambe le vetture montano una grande batteria da 100 kWh (95 kWh netti a disposizione dell’utente) con architettura a 800 V. Questo significa che la carica può arrivare a 270 kW presso le colonnine compatibili: in circa 21 minuti si riporta la batteria dal 10% all’80%, Macan Electric risulta dunque perfetta per affrontare i lunghi viaggi. Inoltre su colonnine a 400 V il Bank Charging di Porsche è in grado di “dividere” la batteria a 800 V in due per raggiungere potenze fino a 135 kW. In AC, invece, la ricarica può essere effettuata a 11 kW. Porsche, per comodità, ha persino installato due porte di ricarica: la prima, sul lato del conducente, è CCS2 Combo, può insomma essere usata sia su colonnine DC che AC. Sul lato del passeggero figura, invece, una porta AC, per facilitare la ricarica sia a casa che presso le colonnine pubbliche a bassa potenza.

Porsche ha lavorato anche sul recupero dell’energia, che su Macan Electric può arrivare a 240 kW. Ma quanta autonomia promettono i modelli? Lo standard WLTP parla di 613 km sulla Macan 4 e 591 km sulla Macan Turbo; numeri ovviamente teorici, che dipendono dallo stile di guida, dalle condizioni della strada, dalla temperatura esterna, dai cerchi ecc, parliamo in ogni caso di un range estremamente comodo per affrontare qualsiasi viaggio. Lunga 4.784 mm, larga 1.938 mm e alta 1.622 mm, Porsche Macan è un SUV che fa del comfort uno dei suoi elementi cardine. Di spazio, inoltre, ce n’è in abbondanza, sia per i passeggeri che per i bagagli. Abbiamo 540 litri di bagagliaio posteriore e 84 litri di baule anteriore (frunk). Con i sedili abbattuti, lo spazio interno raggiunge i 1.348 litri. Il tutto senza sacrificare la potenza: Macan 4 eroga 300 kW/408 CV, Macan Turbo invece 470 kW/639 CV, entrambe a trazione integrale con doppio motore - con 650 e 1.130 Nm di coppia rispettivamente.

Vogliamo chiudere questa panoramica da “first look” con la principale novità dell’abitacolo: la plancia è stata totalmente rivista e avvicinata alla Taycan, dettaglio ancora più importante - però - è il debutto del sistema operativo Android Automotive. Porsche ha personalizzato l’interfaccia grafica, l’OS di base però è compatibile con tutte le app del Google Play Store pensate per Android Automotive. Inoltre il quadro strumenti, ora del tutto digitale, può visualizzare a tutto schermo la navigazione di Google Maps (il navigatore di default) oppure Mappe di Apple qualora usaste CarPlay - che assieme ad Android Auto funziona wireless. Un salto in avanti “quantico” per Porsche, il cui software di bordo ha rappresentato una sorta di “collo di bottiglia” negli ultimi anni - almeno per noi nerd appassionati di tecnologia.

Nuova Macan Electric parte in Italia da 88.187 euro in versione Macan 4, per la Macan Turbo invece servono 121.242 euro di partenza. Vedremo se la scelta di avere Macan solo in versione elettrica ripagherà Porsche, che nel frattempo ha già raccolto oltre 10.000 ordini.

