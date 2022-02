La Porsche Macan 2023 elettrica in nuove foto spia

Sulla carta può sembrare strano, anche il futuro di un brand sportivo come Porsche sarà elettrico. Lo dicono già i dati di vendita della Taycan elettrica (la Porsche Taycan vende più della leggendaria 911). A tal proposito a Stoccarda ci si sta preparando a lanciare la nuova Macan elettrica.

Sulla terza vettura 100% elettrica di Porsche (oltre alla Taycan infatti non bisogna dimenticare la Taycan Cross Turismo che abbiamo guidato nel nord della Francia) sappiamo ancora pochissimo, almeno sul fronte ufficiale. Su quello ufficioso invece possiamo già ammirare le linee del crossover elettrico grazie alle foto spia pubblicate da InsideEVs. Sul frontale sembra che Porsche abbia separato i LED in due blocchi, anche se si tratta di un design che probabilmente non riuscirà a convincere tutti.



Al posteriore sembra che anche la nuova Macan elettrica avrà una striscia LED da parte a parte, anche se nelle foto sembra camuffata dalla livrea. Di profilo la Macan EV riprende alcuni elementi dalla Cayenne Coupé, in particolare la parte posteriore. Di certo Porsche utilizzerà la piattaforma PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Audi e capace di far ricaricare la vettura fino a 350 kW. L'uscita del modello è prevista per il 2023, la sua presentazione invece dovrebbe avvenire verso la fine del 2022.