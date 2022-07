Porsche al lavoro sui 'Turbo Charger' per migliorare l'esperienza di ricarica

Porsche si è inserita nel mercato delle auto elettriche con la Taycan in tutte le sue declinazioni, ma a breve arriverà anche la Porsche Macan EV, e più avanti ancora le nuove 718 elettriche. Di pari passo però deve migliorare la tecnologia e l’infrastruttura di ricarica, e in questo senso Porsche sta lavorando al piano Destination Charging.

Non è un segreto che uno dei punti forti di Tesla è l’infrastruttura che ruota attorno ai veicoli che produce, che per assurdo è il vero valore aggiunto del marchio dato che i nel frattempo i competitor non sono stati con le mani in mano e propongono prodotti alla stessa altezza e molto spesso addirittura superiori.

Porsche punta dunque ad offrire ai suoi clienti un’esperienza di ricarica che ricalca in un certo senso quanto fatto da Palo Alto con un’idea piuttosto semplice, ossia disponendo stazioni di ricarica in 2.700 punti di interesse sparsi per l’Europa, giusto per iniziare, che offriranno la ricarica gratuitamente ai clienti di Zuffenhausen.

Per raggiungere però la concorrenza dovrà fare di più, e sta già lavorando ad un sistema di ricarica su misura che verrà utilizzato nelle cosiddette “premium stations”, simili alle charging hub presentate di recente da Audi. In queste zone di sosta ci saranno zone per lavorare o per rilassarsi, mentre l’auto è in ricarica.

E non finisce qui, perché stando a quanto riportato dal magazine rumeno AutoExpert, la concessionaria Porsche di Bucarest hanno iniziato ad installare delle nuove colonnine fast charger progettate da Porsche Engineering e chiamate “Turbo Chargers”, adottano la tecnologia di ricarica a 800 volt per ricaricare le vetture in pochi minuti. Per il momento ci sono sei stazioni di ricarica presso la concessionaria di Bucarest, ma pare che ne verranno installate altre nel corso dei prossimi mesi.