Porsche al lavoro su un diffusore aerodinamico attivo con gancio di traino a scomparsa

Il mondo dell’auto si evolve e migliora anno dopo anno, ma il progresso non interessa soltanto le performance o i consumi, ma anche alcune scelte in grado di rendere le auto più pratiche: per questo Porsche sta brevettando un diffusore aerodinamico attivo che implementi un gancio di traino a scomparsa.

A prima vista può sembrare un’idea superficiale, ma se ci pensate negli ultimi tempi sportive e crossover si sono uniti nel sempre più preponderante segmento dei SUV sportivi o coupé, che nonostante il look aggressivo e le notevoli performance, rimangono comunque mezzi pratici, al punto che il proprietario di un mezzo del genere possa aver bisogno di trainare qualcosa ad un certo punto della sua vita.

Ebbene, finora gli elaborati diffusori aerodinamici dei SUV più sportivi in circolazione non lo permettono (pensate ad esempio all’Aston Martin DBX707), e quindi Porsche ha pensato bene di trovare una soluzione per i suoi veicoli che potrebbero giovarne, specialmente quelli elettrici come la Taycan Cross Turismo (leggete la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo) o la futura Macan EV.

Nel caso di auto elettriche infatti, la presenza del gancio di traino sul retrotreno crea notevole “drag” aerodinamico che si ripercuote specialmente sull’efficienza della vettura, a discapito dell’autonomia, che non è certo il punto forte delle auto EV.

Porsche sta brevettando dunque un particolare diffusore diviso in più parti che, quando serve, può “aprirsi” lasciando fuoriuscire il gancio di traino, e una volta in movimento riporta in posizione originaria le parti esterne, a differenza di quella centrale che rimane aperta ma comunque in grado di “carenare” il gancio così da migliorare i flussi d’aria.

Questo tipo di soluzione potrà però funzionare anche quando il gancio di traino non è attivo: in questo modo l’auto avrà a disposizione un diffusore attivo che può cambiare la sua posizione in base alle condizioni di guida così da ridurre la resistenza all’aria, a tutto vantaggio dell’efficienza.