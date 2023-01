Porsche lancia un nuovo PCCM Plus con Android Auto e Apple CarPlay per le auto più datate

Se escludiamo dall’equazione le nuove motorizzazioni ibride ed elettriche, negli ultimi 20 anni le automobili si sono sviluppate soprattutto in due campi: ADAS e infotainment. Le auto più anziane sono destinate a rimanere fuori dai giochi ma non per Porsche, che ha lanciato nuovi moduli infotainment per le sue auto classiche di primi 2000.

Come ha sottolineato la stessa Porsche, sistemi di infotainment avanzati - che magari permettano anche la connessione ad Android Auto e Apple CarPlay - sono sempre più richiesti dal pubblico, c’è però chi magari non vuole assolutamente separarsi dalla sua Porsche 911 con qualche anno sulle spalle. Ecco dunque che arrivano in soccorso nuovi moduli hardware per i sistemi Porsche Classic Communication Management (PCCM) e Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus), disponibili praticamente da oggi 19 gennaio 2023.

Questi nuovi moduli infotainment sono compatibili con la sesta generazione di 911-997 prodotta dal 2005 al 2008, le prime Boxster e Cayman 987 costruite dal 2005 al 2008 e la prima generazione di Cayenne che va dal 2003 al 2008. Il nuovo PCCM Plus in versione europea (c’è anche una variante per il Nord America) offre uno schermo touch da 7 pollici ad alta risoluzione con DAB+ per le radio digitali. La navigazione può avvalersi dei più aggiornati POI su una mappa 2D o 3D - mappa che fra l’altro verrà aggiornata a intervalli regolari da Porsche. La riproduzione media può avvenire tramite chiavetta USB, Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay disponibile dall’iPhone 5 in poi (chi sta vincendo la guerra dell’infotainment fra Apple e Google?).

Quanto costa questo interessante aggiornamento? Porsche vende il suo nuovo PCCM Plus a 1.520,37 euro, in Germania almeno dove le tasse sono al 19%. Dispositivo e mappe possono essere prenotate presso qualsiasi Porsche Center. Ricordiamo che la smartphone replication è arrivata davvero da poco sulle auto di Stoccarda, in particolare nel 2021 Android Auto e Apple CarPlay sono arrivate sulla 911.