Porsche K1, il grande SUV premium elettrico a 7 posti esce allo scoperto

Per la prima volta, è stata avvistata la tanto attesa ammiraglia di Porsche, un nuovo SUV con nome in codice K1. Il lancio di questa vettura è previsto nell'arco dei prossimi 3 anni.

Queste nuove immagini, scattate in un presunto impianto di prova Porsche, offrono un primo sguardo al nuovo SUV elettrico durante alcuni test dinamici, rivelando le sue dimensioni e la forma. La K1 è stata progettata per competere con veicoli come il SUV Mercedes-Benz EQS e la BMW iX, ma con il vantaggio di offrire una terza fila di sedili. Descritta come una fusione tra una berlina e un crossover, la K1 si presenta con una silhouette simile alla Cayenne ma con una linea del tetto più piatta e una parte posteriore più verticale, oltre a un passo più lungo e un'altezza da terra inferiore.

Le immagini suggeriscono una stretta parentela visiva con la nuova Porsche Macan elettrica, con un design dei fari a LED molto simile e con la barra luminosa posteriore avvolgente. La camuffatura purtroppo non permette di scorgere dettagli più precisi. Secondo le dichiarazioni di Porsche, la K1 sarà lunga più di cinque metri e offrirà un'esperienza di guida completamente nuova, prestazioni elevate e guida autonoma.

Secondo il CEO di Porsche, Oliver Blume, la K1 rappresenta "un'interpretazione molto sportiva di un SUV" e mira a rafforzare il posizionamento del marchio nel segmento del lusso sportivo. "Porsche K1" sarà il sesto veicolo elettrico del marchio di Stoccarda, dopo la Taycan, la Macan, la prossima Boxster elettrica e della Cayman (quest'ultime due previste per il 2025) e una versione elettrica della Cayenne prevista per il 2026.

La K1 sarà la prima vettura a montare la piattaforma SSP Sport del gruppo Volkswagen, che dovrebbe offrire maggiori prestazioni rispetto all'architettura PPE utilizzata dalla Macan elettrica e dalla Audi Q6 E-tron. La produzione della K1 avverrà nello stabilimento Porsche di Lipsia, in Germania, insieme alla Macan elettrica, alla Cayenne e alla Panamera.

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Tessuti, Deterge e Smacchia Tessuti Del è uno dei più venduti di oggi.