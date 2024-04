Porsche K1, sarà così il prossimo SUV elettrico a 7 posti del marchio?

Dopo il Porsche Cayenne, introdotto nel 2002, il marchio bavarese punta a introdurre un nuovo veicolo elettrico che sarà, di fatto, il SUV più imponente della gamma. Questo ha il nome in codice di K1 e recentemente è stato pure avvistato per dei test rigorosamente camuffato. Ma come sarà nella sua versione finale? Ecco un render interessante.

Entro il 2027, questo SUV elettrico, di dimensioni molto importanti, assumerà il ruolo di ammiraglia della gamma Porsche. La sua silhouette sarà una combinazione tra una station wagon e un SUV coupé, con un'attenzione particolare all'aerodinamica e linee pulite. Con una lunghezza superiore ai 5 metri e un'architettura interna a tre file, si posizionerà nel segmento delle grandi SUV, prendendo di mira concorrenti come la Range Rover elettrica.

Il processo di elettrificazione di Porsche continua: dopo la nuova Porsche Macan di seconda generazione, sarà il turno della 911 tipo 992 che si appresta a essere sottoposta a un restyling che includerà una variante ibrida. L'elettrificazione si estenderà presto anche alla prossima Porsche 718 Boxster e alla Porsche 718 Cayman, ma il marchio non si fermerà qui. La prossima mossa è rappresentata proprio da questo nuovo progetto K1 o, come alcuni stanno suggerendo, Landjet.

Il Suv, almeno per quanto ne sappiamo per ora, sarà destinato inizialmente solo al mercato cinese e nord americano, e sarà basato sulla piattaforma tecnica PPE sviluppata in collaborazione con Audi. Questo SUV sarà dotato di una batteria da 100 kWh che garantirà un'autonomia di circa 700 km. La potenza del motore elettrico varierà da circa 700 CV per la versione base fino a 1.000 CV per le versioni più performanti.

Con questo nuovo modello è parte del piano di Porsche di "elettrificare l'80% delle sue vendite" entro il 2030, seguendo una tendenza che coinvolge anche altri marchi del gruppo come Audi, che prevede di lanciare la sua futura Q9 nei prossimi anni, che sarà anch'essa basata su questa stessa piattaforma condivisa con il marchio di Stoccarda e che è stata realizzata grazie ad un'importante partnership tra le due aziende.

