Porsche investe pesantemente nelle auto elettriche: 250 mln di euro a Zuffenhausen

Porsche starebbe investendo almeno 250 milioni di euro per preparare la sua fabbrica di Stoccarda-Zuffenhausen alla produzione di auto elettriche. L'obiettivo è quello di convertire parte dell'impianto per la produzione di alcuni modelli specifici futuri; uno di questi, ad esempio, sarà la prossima Porsche 718.

Ma non solo veicoli elettrici: sembra proprio che anche la Porsche 911 passerà a delle nuove metodologie di produzione, con una rinnovata catena di montaggio e nuove strutture. Probabilmente, il rebranding di Porsche per i modelli Turbo, c'entra qualcosa. Infatti il marchio tedesco cambierà qualche dettaglio per le versioni più sportive ed esclusive dei propri veicoli: i loghi Porsche e alcuni dettagli degli interni passeranno ad una nuova colorazione di nome "turbonite".

Porsche ha dichiarato anche che l'impianto produrrà sia veicoli a combustione, sia veicoli elettrici. La fabbrica adotterà delle navette a guida autonoma per rendere più efficiente il trasporto del personale all'interno della fabbrica, e tra un punto all'altro dello stabilimento, con lo scopo di migliorare la flessibilità della produzione.

Inoltre, la fabbrica produrrà il nuovo propulsore elettrico per la prossima Porsche Macan elettrica, con benefici attesi anche per la Porsche 718 elettrica, basata sulla stessa piattaforma DPI della Macan Electric e che, probabilmente, sarà presentata il prossimo anno.