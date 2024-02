Porsche introduce i Q-Container, le zone di quarantena in caso di incendio per gli EV

EmiControls, in collaborazione con Porsche Italia, ha sviluppato un innovativo contenitore di quarantena per veicoli elettrici (EV) danneggiati o potenzialmente danneggiati, riducendo così il rischio di incendi. Le due aziende hanno ideato un sistema di quarantena tecnica che permette di monitorare i veicoli elettrici danneggiati.

Questo progetto è stato avviato alla luce delle sfide legate alla gestione dei veicoli elettrici e delle loro batterie agli ioni di litio, che possono causare reazioni chimiche pericolose e incendi in caso di incidenti. Questo sistema, approvato anche dai Vigili del Fuoco, dal momento che permette di posizionare il veicolo in quarantena a meno di 5 metri dalle strutture circostanti, garantendo al contempo la sicurezza degli ambienti e un monitoraggio costante.

Il sistema sviluppato è in grado di intervenire tempestivamente in caso di perdita termica della batteria, utilizzando sensori avanzati e tecnologia di spegnimento all'avanguardia. Inoltre, grazie a un sistema di sprinkler con tecnologia "water mist", è possibile abbattere i fumi generati e raffreddare rapidamente il pacco batterie per mitigare gli effetti dell'eventuale fuga termica. Una soluzione intelligente e coraggiosa, ma comunque coerente, dal momento che Porsche ha intenzione di elettrificare la sua gamma di veicoli molto in fretta.

Il contenitore di quarantena, denominato Q-Container, garantirebbe non solo tempi di reazione minimi e tempi rapidi di gestione di un eventuale incendio, ma anche compattezza e versatilità di utilizzo e installazione. Infine, è stato progettato per consentire un caricamento ergonomico e sicuro del veicolo.

Porsche è in procinto di prendere una decisione molto importante, che segnerà il futuro dell'azienda nel campo delle auto elettriche: l'azienda di Stoccarda starebbe pensando di costruire la sua fabbrica di batterie negli Stati Uniti anziché in Germania, evidenziando l'attrattiva crescente degli Stati Uniti per i produttori automobilistici. Questa scelta è influenzata dai generosi incentivi finanziari offerti dalle politiche del Presidente Joe Biden e dalle politiche economiche e climatiche promosse dal suo governo.