Porsche ci insegna a scattare foto di qualità alle auto

Chi si considera un fotografo alle prime armi, anche a livello puramente amatoriale, e vuole imparare a ricercare lo scatto migliore col quale immortalare la propria vettura, troverà interessantissimo il nuovo video di Porsche appena caricato su YouTube.

La clip in alto fa parte della serie Porsche Passion School, e si concentra sull'uso fotografico dello smartphone. Per mostrare qualche trucco il team ha utilizzato come soggetto una magnifica Porsche Taycan completamente elettrica, della quale abbiamo parlato più volte esponendone le caratteristiche tecniche.

A ogni modo, la prima cosa da fare è selezionare la modalità manuale all'interno dell'app fotografica dello smartphone. Ciò è indispensabile per selezionare il livello di esposizione e il focus, e poter quindi catturare foto di alta qualità con uno sforzo inferiore rispetto a quello richiesto con una camera mirrorless.

Altro elemento chiave è la location, come fa notare lo stesso presentatore. Bisogna pertanto scattare immagini che mettono in atto una sinergia tra la macchina e lo sfondo, anche per provare magari a trasmettere un'emozione specifica. Comunque, anche se non si ha sempre a disposizione il posto più esclusivo, basta dare un'occhiata nei paraggi e cercare l'angolazione perfetta prima di schiacciare sul pulsante di scatto.

Infine, è sicuramente cruciale anche l'illuminazione. Idealmente, non si deve lasciare che delle ombre sovrastino la vettura, e poi non c'è bisogno di specificare che il posizionamento perfetto in base alla fonte di luce può assolutamente ribaltare l'esito finale. Secondo i suggerimenti più rilevanti, catturare un istante al tramonto o all'alba può portare a un risultato eccellente, non per niente il primo mattino e il tardo pomeriggio vengono definite dagli inglesi come "Golden Hours".

