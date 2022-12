Porsche ha iniziato la produzione del carburante sintetico in Cile

Porsche ha messo subito in chiaro di non voler mollare i motori a combustione, e la costruzione dell’impianto di produzione di carburante sintetico in Cile ne è la prova lampante. I lavori sono iniziati nel settembre 2021, e ora, dopo poco più di un anno, lo stabilimento ha iniziato ufficialmente la produzione del biocombustibile Porsche.

Nella giornata di ieri, la fabbrica pilota Haru Oni eFuels situata a Punta Arenas, in Cile, ha aperto i battenti ed è iniziata la produzione del carburante carbon-neutral, i cui primi litri sono finiti nel serbatoio di una Porsche 911, rifornita dal ministro dell’energia cileno, Diego Pardow.

Porsche è comunque rivolta all’elettrificazione del marchio, con l’obiettivo di raggiungere l’80% delle vendite composte da auto EV entro il 2030, ma ai vertici sanno bene che negli anni successivi i motori a combustione saranno ancora presenti in maniera massiccia, tenendo conto che al momento ci sono circa 1.3 miliardi di veicoli a motore in giro per il pianeta, e molti circoleranno per altri dieci anni almeno, anche dopo la svolta elettrica. Dunque un carburante sintetico permetterebbe comunque la circolazione degli stessi, per di più con impronta zero sull’ambiente, almeno fino a quando non saranno obbligatorie le sole auto elettriche.

Per il momento però, il carburante sintetico prodotto in Cile servirà a rifornire le auto del campionato Porsche Mobil 1 Supercup e i veicoli dei Porsche Experience Center sparsi per il mondo, soltanto più avanti diventerà accessibile al pubblico, ma ovviamente non sarà a buon mercato, con un costo di produzione stimato in circa 2 dollari al litro (quantomeno all’inizio), dunque il prezzo al pubblico sarà superiore, in base anche al paese in cui verrà venduto.

Nelle fase iniziali lo stabilimento in Cile produrrà circa 130.000 litri di biocombustibile all’anno, ma per la metà del prossimo decennio dovrebbe raggiungere i 55 milioni di litri, per poi raggiungere la massima produzione di 550 milioni di litri annui nel 2027.