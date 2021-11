Porsche incrementa la produzione e la scelta di colori del programma Paint to Sample

Tra le varie opzioni presenti all’interno del programma Porsche Exclusive Manufaktur c’è quella che permette di scegliere delle tinte “speciali” da applicare sulla propria auto. L’opzione si chiama Paint to Sample e a breve si amplierà ulteriormente con l’aggiunta di altre 160 tonalità, tra le quali ci sono molte colorazioni storiche.

Il catalogo delle colorazioni non è unico, ma varia in base a determinati modelli della casa: la 911 e la 718 hanno a disposizione più di 100 vernici, mentre Panamera, Macan e Cayenne ci sono più di 50 alternative. Anche la Taycan dispone di questo trattamento, e nel suo caso il catalogo comprende 65 colori.

Questo tipo di personalizzazione è stata ben accolto dalla clientela Porsche sin da subito, e la richiesta è aumentata di pari passo, per questo la casa di Zuffenhausen sta ultimando un nuovo banco di miscelazione colori che permetterà di ampliare la produzione e l’offerta cromatica del programma, così da fabbricare fino a 20 modelli 911 Paint to Sample al giorno, contro i 5 al giorno precedenti.

All’opzione Paint to Sample standard si affianca il programma Paint to Sample Plus, che permette di creare un colore su misura dopo aver mandato il campione a Porsche, che lo sottoporrà a rigorosi testi di qualità e di praticabilità, che in certi casi possono durare fino a 11 mesi.

Per i più curiosi, riportiamo il costo delle varie vernici che si possono applicare sulle sportive di Zuffenhausen. Le vernici standard hanno prezzi fino a 2900 €, mentre le vernici Paint to Sample solitamente hanno un prezzo di circa 10100 € per le 911 e le 718, mentre è leggermente superiore quando si parla di 718 GT, 911 Turbo, Turbo S e GT3. Per le vernici su misura del programma Paint to Sample Plus l’esborso è praticamente il doppio del precedente, e per i modelli più costosi si arriva a spendere più di 22500 €.

Parlando di questo programma, Kjell Gruner, presidente e amministratore delegato di Porsche Cars North America, ha detto: “L'individualizzazione è al centro di Porsche. Paint to Sample è fondamentale per soddisfare questa domanda. Con questa offerta riportiamo in vita molti colori storici ed espandiamo il catalogo a un totale di oltre 160 scelte”. Tra queste ci sono anche le tre tonalità che potete vedere nelle immagini sottostanti, come il Maritime Blue, il Rubystar Red e il Mint Green, applicati rispettivamente su Panamera, Taycan e 718 Boxster.

Parlando di vernici, di recente anche la M Division di BMW ha annunciato nuove colorazioni per celebrare i 50° anniversario del brand, mentre Tesla ha lanciato un servizio ufficiale di wrapping per i propri modelli.