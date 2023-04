Porsche, incidente choc a Portimao: 911 GT3 Cup vola in tribuna, tragedia sfiorata. Video

Si è sfiorata la tragedia ieri sul circuito di Portimao, in Portogallo, dove una Porsche è stata protagonista di un incidente choc: uscita di pista, la 911 GT3 è volata in tribuna. Fortunatamente non vi era nessuno.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se solo fosse andato in scena durante la gara. Ieri, infatti, erano in corso le prove libere quando Alexandre Areiam, giovane pilota portoghese della Carrera Sprint Cup, campionato che in questi giorni sta facendo da supporto alla nuova tappa del WEC, è volato fuori dal circuito, finendo dritto sulle tribune e "parcheggiando" la propria auto fra i sedili degli spettatori.

Dalle immagini si nota chiaramente quanto lo scenario sia stato favorevole, tenendo conto che un incidente del genere nella giornata di domani, con gli spalti presumibilmente gremiti, avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

L'incidente della Porsche 911 GT3, di recente al di sotto dei 7 minuti al Nurburgring, è avvenuto di preciso alla Curva 1: la vettura tedesca, come potete notare dal video che trovate qui sotto, è finita fuori strada, non si sa bene per quale motivo, per poi sfondare le barriere di protezioni e quindi adagiarsi sulle sedute.

A riprendere il tutto uno spettatore che appare ovviamente sorpreso nel vedere la fine della sportiva di Stoccarda, e dal filmato si nota chiaramente come non vi fosse pressochè nessuno a vedere le libere.

Nessuna conseguenza anche per Areia, che è uscito illeso dalla sua Porsche, salvato dalle cinture e soprattutto dal roll-bar e dalla struttura rigida della vettura. Un volo che ovviamente non poteva che diventare virale e che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo arrivando anche in Italia.

Lo scorso mese di febbraio vi avevamo raccontato un episodio simile, questa volta capitato alla 6 ore di Bathurst: un incidente horror con protagonista un altro "volo".